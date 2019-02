ESCLUSIVA TMW - Canovi: "Wanda non fa gli interessi di Icardi. Ora vale meno"

© foto di Federico De Luca

Ancora il caso Icardi. Le ultime frasi di Wanda Nara - ieri sera a Tiki Taka - sembrano una mano tesa verso l'Inter anche se la decisione del club di togliergli la fascia non è stata presa benissimo ("è come se gli avessero tolto una gamba", ha detto Wanda). Proprio sulle parole della moglie-agente di Icardi e sul suo atteggiamento da manager abbiamo sentito il parere dell'avvocato Dario Canovi, colui che ha inventato il ruolo del procuratore. "In generale non credo che Wanda Nara abbia fatto gli interessi di suo marito", dice a Tuttomercatoweb,com. "Forse per troppo amore, è difficile essere obiettivi se si è moglie del tuo assistito. Ha agito in modo da mettere in difficoltà il marito non solo verso i mass-media ma soprattutto con i compagni. Non puoi criticare i compagni di tuo marito che è il capitano della squadra. Lui doveva dire che il suo pensiero non era quello della moglie".

Significava però sconfessare il suo agente...

"Una cosa è il contratto, altro discorso è la fascia. Essere il capitano non significa scambiarsi il gagliardetto a centrocampo, quello è solo il lato esteriore di un compito. Fare il capitano signfica tenere unito lo spogliatoio, cercare di sminuire le discordanze che possono esserci tra club e giocatori. Il grave errore di Wanda è stato quello di non capire che con certe frasi metteva parte dello spogliatoio contro suo marito. Un agente non deve mai entrare nelle questioni tecniche del club. Ha il diritto e il dovere di difendere il suo assistito ma non può pubblicamente criticare i compagni del suo assistito. Nessun agente avrebbe commesso un errore del genere. Per quel che riguarda il contratto si tratta di normali discussioni, tutti noi usiamo la stampa per arrivare a certi risultati e questo Wanda lo sa fare. Però non possono dire che togliergli la fascia è stato immeritato. Andare allo stadio ieri è la dimostrazione che si stanno accorgendo di aver sbagliato qualcosa ed è anche una mossa di avvicinamento al club. Voglio però dire un'altra cosa".

Prego

"Questo caos non aumenta il valore di Icardi ma lo diminuisce. Chi vuole Icardi, che è un giocatore che merita la stima a livello internazionale, sa anche che si porta dietro un problema... Sarà difficile trovare un club che sia disposto a pagare 110 milioni per prendersi Icardi".