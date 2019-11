ESCLUSIVA TMW - Canuti: "Inter? 14 titolari ma queste figure sono inaccettabili"

Inter al centro delle critiche dopo il ko di ieri. Nonostante il vantaggio di due a zero nel primo tempo ha poi perso 3-2 contro il Borussia. E a fine gara nuove stilettate di Conte nei confronti della società. "Nella ripresa i nerazzurri sembravano un'altra squadra rispetto alla prima frazione di gioco", dice a TMW Nazzareno Canuti, ex interista. "E' un ko che ti fa pensar male perchè ci sono sì seratacce ma non possono essere così. Ieri sera non mi è andata giù: ci sono stati troppi errori, Vecino che non riusciva a stoppare un pallone. Non abbiamo più giocato ed è un black-out che ti fa pensare male.. L'Inter vera è stata quella del primo tempo: non puoi giocare 90 minuti così ma nemmeno si possono fare queste figure.

Che spiegazione si è dato?

"Forse erano convinti di essere in serata e hanno pensato di non essere più raggiunti. E invece nella ripresa non uscivamo più dall'area e sulle fasce i nerazzurri non riuscivano ad arginare gli avversari. Biraghi ha preso subito un giallo ed è stato sempre timoroso"

Conte ha attaccato la società per la programmazione sbagliata. Che ne pensa?

"Io credo che l'Inter abbia 14 titolari, mentre la Juve ne ha 22. La differenza è tutta lì. A mio parere mancano due esterni forti e un sostituto di Sensi perchè se si fa male lui non c'è un 'alternativa. Non so se la società glieli aveva promessi e poi non glieli ha presi. In generale comunque spero che questo ko possa servire da lezione".