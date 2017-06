ESCLUSIVA TMW - Caos Diego Costa: Conte, Mendes e il Milan alla finestra  

© foto di Imago/Image Sport

Come era normale che fosse, le parole di Diego Costa hanno lasciato il segno. Una bomba che può coinvolgere gli scenari del mercato mondiale, in considerazione della maxi offerta che il giocatore ha rigettato a gennaio proveniente dalla Cina, ma anche e soprattutto continentale ed italiano. Le valutazioni del Milan, in tal senso, ampliano il discorso legato alla ricerca di una punta e coinvolgono anche il profilo dell’attaccante del Chelsea. Nonostante il costo del cartellino, da rivedere almeno in parte verso il basso dopo le ultime evoluzioni, e nonostante un ingaggio pesante. I contatti in corso ed in evoluzione con Jorge Mendes, vanno letti anche in questo senso.