ESCLUSIVA TMW - Capo Scout Huddersfield: "Wagner è il nostro nuovo Klopp"

"Siamo la squadra più 'piccola' dell'intera Premier League, con dei tifosi splendidi, un grande allenatore come Wagner e un gruppo meraviglioso. Ci godiamo il momento e vedremo come andrà". A parlare, in esclusiva con Tuttomercatoweb.com, è Chris Baker, chief scout dell'Huddersfield rivelazione del massimo campionato inglese.

Avete perso 3-0 la sfida con il Liverpool di Klopp ma, gara a parte, Wagner è definito il "prossimo Klopp". Che ne pensa?"

"Assolutamente d'accordo. È' un grande allenatore, il migliore possibile per noi".

Che Premier League vede? Siamo a Stamford Bridge, casa di Conte. Che momento vede per i Blues?

"Lo dico da esterno ma mi sembra stia facendo bene. Viene da un campionato vinto, sapevamo tutti e lo sapevano anche loro che non sarebbe stato facile confermarsi. Il City è cresciuto, tanto, con Guardiola stanno facendo ora una stagione incredibile".

È' la miglior squadra in assoluto?

"Hanno fatto il miglior inizio di sempre per un club in Premier League, impossibile criticarli. Sono fantastici, da ogni punto di vista".

Che ne pensa della nostra Serie A?

"Fino a dieci anni fa era la miglior lega. Poi la Premier League, la Liga e la Bundesliga sono passate avanti. Qui in Premier i tifosi cercano qualcosa di diverso dal difensivismo e dal tatticismo. Certo, è un campionato sempre interessante e come Huddersfield non possiamo non monitorare i giocatori ma non dobbiamo scordarci anche il nostro budget e le nostre possibilità...".