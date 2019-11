ESCLUSIVA TMW - Caposcout Zenit: "Double in Russia. E in Champions 'si può'"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anton Evmenov parla dal Wyscout Forum di Amsterdam. Il capo osservatore dello Zenit San Pietroburgo, capolista russa, è presente all'evento olandese e dalla Johan Cruyff Arena racconta la stagione dei suoi. "Siamo contenti di come sta andando in campionato,s iamo davanti alla seconda di cinque punti. Vogliamo vincere campionato e Coppa e in Champions... E' più complicato, il gruppo è tosto, ci sono quattro squadre capaci di andare avanti. Abbiamo perso le due col Red Bull ma possiamo riscattarci contro Lione e Benfica. Siamo positivi, possiamo ancora centrale l'obiettivo e poi vedremo quel che succederà".

Un'altra russa come la Lokomotiv ha sfidato la Juventus andando vicina all'obiettivo.

"Il fatto che se la siano giocata dice già tanto. La Juve è tra le migliori al mondo, con un grande tecnico, con esperienza, la Loko ha fatto un grande lavoro In entrambe le gare sono andati vicini all'obiettivo".

Qui al Wyscout pianificate già il mercato invernale?

"Qui veniamo per in primis per il networking, per cercare di capire informazioni e novità. Abbiamo obiettivi chiari ma non è mio compito citarli: noi dobbiamo solo trovare soluzioni in caso di necessità".