ESCLUSIVA TMW - Caputi: "Roma, prenderei Conte o Sarri. Serve personalità"

La Roma studia già l'allenatore del futuro, anche se l'ingresso o meno in Champions è destinato a giocare un ruolo fondamentale nella scelta del tecnico. Ne abbiamo parlato con Massimo Caputi responsabile delle pagine sportive de Il Messaggero. "Dovessi scegliere io punterei su Conte e in seconda battuta su Sarri", dice a Tuttomercatoweb.com. C'è però in questo momento la forte ipotesi Gasperini. "Il problema - spiega Caputi - è che non devi prendere un allenatore che fa solo giocar bene la squadra. Serve un tecnico che al tempo stesso sappia gestire l'ambiente e una squadra che non è di provincia. Occorre insomma puntare su un allenatore di personalità e carisma. Magari il club guarda anche all'estero: Fonseca dello Shakhtar è bravo. Da straniero può incontrare qualche problema ma ha personalità".

Dzeko è ai titoli di coda con la Roma? Lo vede all'Inter?

"Credo possa lasciare i giallorossi, il club probabilmente non prolungherà il suo contratto. Per il bene di entrambi si chiuderà qui il capitolo e può essere un obiettivo dell'Inter: Dzeko ha piacere a restare in Italia ed è appetibile ai nerazzurri".

Può essere il dopo-Icardi?

"Può anche giocare con Lautaro. E' pronto subito e nessuno deve spiegargli nulla".

Zaniolo a suo parere resterà alla Roma?

"Credo di sì, il prossimo anno resterà alla Roma"