ESCLUSIVA TMW - Caravello: "Inter, futuro top. Icardi? Si guarderà al mercato"

© foto di Federico De Luca

L'Inter fa sul serio in vista della prossima stagione. Dopo Godin, vuol provare a chiudere per un altro pezzo da novanta, Ivan Rakitic del Barcellona. Un modo per tentare davvero di candidarsi per vincere il prossimo scudetto. "In effetti pochi giorni fa il patron Zhang ha spiegato che nella prossima estate, fair play permettendo, i nerazzurri faranno un mercato importante per tornare ad essere competitivi al massimo in Italia e in Europa", dice a Tuttomercatoweb.com Danilo Caravello, agente di grande esperienza. "Godin è stato il primo nome, adesso emerge quello di Rakitic. E' un'Inter che con Marotta vuol tornare ad essere protagonista e anche l'antagonista della Juve. Se questo è il calibro dei giocatori, ben vengano nel nostro campionato".

Meglio Rakitic o Modric, anche per un fatto di età?

"Sono due grandi: l'Inter ha bisogno di centrocampisti di qualità. Mi piacciono tutti e due, prendendo l'uno o l'altro non sbagli. Adesso Brozovic si è imposto e l'inter cerca evidentemente di prendere un giocatore con caratteristiche differenti".

La vicenda Icardi invece come va a finire?

"Stando così le cose credo che l'Inter penserà più al noi che all'io. E Icardi prenderà una strada diversa. L'obiettivo sarà quello di non svalutare il patrimonio, arrivare alla fine della stagione ricomponendo la situazione e poi vedere che cosa riserverà il mercato. Il problema di Icardi è a livello di spogliatoio e di gruppo. Vedo due binari differenti che non so come potranno incontrarsi. Ripeto, a mio parere si arriverà a fine campionato e poi si guarderà al mercato"