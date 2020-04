esclusiva Caravello racconta Fabio Grosso: “Il Lione e la lotta dei mille euro”

vedi letture

“Il passaggio di Fabio Grosso al Lione mi ha dato l’opportunità di conoscere un grande campione del passato come Bernard Lacombe e un presidente che era già avanti all’epoca come Jean Michael Aulas”. Così a TuttoMercatoWeb per I racconti dei protagonisti Danilo Caravello racconta il trasferimento di Grosso al Lione. “Aulas stava prendendo un campione del Mondo, che aveva vinto proprio contro la sua Francia segnando il rigore decisivo. Era Francia contro Italia anche nelle trattative e in un contratto importante tirava anche sui mille euro per i premi”.

Caravello svela anche un altro retroscena che riguarda Magnanelli del Sassuolo. “Gli ho cambiato la carriera. L’ho portato per diecimila euro dal Gubbio al Sassuolo, dove ho conosciuto un grande direttore sportivo come Bonato. Manganelli ha scritto la storia del Sassuolo, ha iniziato dalla Serie C e piano piano - conclude - è arrivato in Serie A”.