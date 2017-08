ESCLUSIVA TMW - Carboni: "Benevento, un colpo alla Cataldi anche in attacco"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Con mister Guido Carboni abbiamo analizzato il mercato del Benevento. La compagine sannita, alla sua prima esperienza nel massimo campionato italiano, ha definito acquisti importanti come Cataldi, D'Alessandro, Letizia, Coda e non solo. "Ma manca ancora qualcosa in attacco", ha detto.

Lei su chi punterebbe?

"Servirebbe un colpo come quello che un anno fa fece il Crotone con Falcinelli. Un acquisto di questo tipo, perché se il calciatore che fa la differenza lo acquisti in attacco le possibilità di salvarti aumentano esponenzialmente".

Quindi Coda non la convince?

"Tutt'altro, in Serie B mi ha destato un'ottima impressione. Ma è chiaro che dovrà confermarsi anche in Serie A e non sarà operazione semplice".

Per il delicato ruolo di portiere la società ha deciso di puntare su Brignoli.

"E' una scelta condivisibile. E' un portiere relativamente giovane, ma già con tanta esperienza. Certo, non è il calciatore che da tanti anni milita in Serie A, ma un club come il Benevento anche dal punto di vista economico non può permettersi salti nel vuoto. Brignoli è un giusto compromesso".

In generale, come giudica il mercato del Benevento?

"Non sta tradendo le attese. Cataldi poi è la ciliegina sulla torta: arrivasse uno della sua levatura tecnica anche in attacco sarebbe il top".

Su chi dovrà fare la corsa il Benevento?

"Ovviamente sulle due neopromosse, poi il Crotone e su quelle pseudo-grandi che inciampano in un'annata scorsa come è stato nella passata stagione per il Palermo".