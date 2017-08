ESCLUSIVA TMW - Careca: "Neymar fenomeno. Vinca la Champions e sia il migliore"

Anche in Brasile ovviamente si parla insistentemente di Neymar e del suo clamoroso trasferimento al PSG. Per continuare ad analizzare questa vicenda abbiamo contattato telefonicamente in Brasile un grandissimo attaccante del passato come Antonio Careca, protagonista di splendidi successi anche con il Napoli. "Il tempo dirà se questa decisione è stata giusta o meno. Può essere letto come un fatto di soldi ma tutto sommato anche restando al Barcellona avrebbe probabilmente preso quasi la stessa cifra. Per me è un fenomeno: spero faccia un bellissimo campionato e un'ottima Champions col PSG. E che possa vincerla ed essere il più grande del mondo. Per noi brasiliani l'importante è che sia felice. Tra l'altro - ha detto a Tuttomercatoweb.com - anche al Paris ci sono tanti brasiliani e potrà integrarsi velocemente. Spero sia stata la miglior decisione, oltretutto il prossimo anno c'è il mondiale e spero che dopo una grande annata possa disputare anche un eccezionale mondiale"