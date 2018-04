ESCLUSIVA TMW - Carmignani: "Napoli morale alle stelle, Juve ora nei guai"

E' un altro uomo di calcio con analizzare a trecentosessanta gradi il calcio. E il nostro campionato. Pietro Carmignani, ex portiere tra le altre di Juventus, Fiorentina e Napoli, è stato anche allenatore in prima oltre che collaboratore di Arrigo Sacchi. E con lui l'analisi parte da Fiorentina-Napoli, sfida che vale parecchio per la corsa scudetto. "Credo che i partenopei avranno il morale altissimo e una convinzione molto forte in loro stessi. La Fiorentina comunque, al di là delle ultime due partite perse, sta giocando bene. Credo che possa essere la partita del riscatto per i viola. Fermo restando che il Napoli è favorito".

Nella corsa scudetto farà il tifo per il Napoli?

"Simpatizzo. Mi fa sempre piacere vedere andar bene le squadre in cui ho giocato. Ed è vero che nel Napoli ho miliitato a lungo. Lì peraltro sono cresciuti i miei figli, mia moglie è di origini napoletane. Ma simpatizzo anche per le altre squadre in cui ho giocato, pure per il Varese ad esempio".

La Juve come sta adesso?

"Si è messa nei guai. In parte per colpe sue. Ad un certo punto, nella partita con il Crotone era arrivata ad avere 9 punti di vantaggio, poi il Napoli riuscì a battere l'Udinese ed ha vinto lo scontro diretto. I partenopei sono stati più propositivi e hanno fatto di più della Juve. La squadra di Allegri avrà una partita difficilissima contro l'Inter, mentre quella con la Roma occorrerà vedere come ci arriverà la squadra di Di Francesco dopo la Champions".

Tornando a Fiorentina-Napoli come vede la sfida dei portieri tra Sportiello e Reina?

"Sportiello è ancora giovane e ha una carriera lunga davanti a sè. Reina mi piace perché è un portiere propositivo che non sta attaccato alla linea di porta. Ci sono invece portieri che non stanno un metro fuori e non escono. Sportiello è una via di mezzo rispetto a Reina ma credo che sia comunque da riscattare. Reina lo preferisco perché è propositivo, rilancia bene l'azione e riesce a caricare i compagni".

Pioli lei lo ha allenato al Parma?

"Sì, all'inizio degli anni Ottanta in C al Parma. Ero il vice di Perani e lui era un ragazzino. Ho un bel ricordo di lui, tra l'altro ci siamo poi di nuovo incontrati a Parma quando venne ad allenare i gialloblù ed io ero il tecnico della Primavera. Avevamo i campi attigui a Collecchio. Lo stimo, conosco la sua famiglia ed è un ottimo tecnico. Ricordo in particolare che mi colpì quando da tecnico della Salernitana venne a fare allenamento a Parma. Sapeva parlare ai giocatori e preparava benissimo la partita spiegando tutto in modo concreto e semplice".

Può aprire un ciclo a Firenze?

"Per me sì anche se la Fiorentina si dà delle misure. I Della Valle hanno ragione a ricordare quale sia il budget. Non si possono comprare giocatori da 30, 40 o 50 milioni. Ripeto, Pioli può aprire un ciclo di gioco lanciando giovani interessanti. Nella speranza che possa arrivare attraverso l'organizzazione anche a contendere uno scudetto alle big"