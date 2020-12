ESCLUSIVA TMW - Carobbi: "30 anni fa l'Intercontinentale del Milan. Una squadra con 11 Ibra"

esclusiva Carobbi: "30 anni fa l'Intercontinentale del Milan. Una squadra con 11 Ibra"

Esattamente trent'anni fa il Milan conquistava la Coppa intercontinentale battendo 3-0 l'Olimpia Asuncion. Stefano Carobbi che faceva parte di quel gruppo rossonero adesso raggiunto da Tuttomercatoweb.com, ricorda: "Vincere per la seconda volta consecutiva quella coppa fu un'emozione incredibile. Pareva un'impresa molto difficile e invece fu possibile grazie - oltre alle capacità - alla caparbietà di tutti, a quella voglia di vincere a tutti i costi. C'era la voglia di prevalere ed una capacità di essere sempre sul pezzo e sempre affamati di successi. Di solito le squadre che vincono poi si lasciano andare, al Milan invece questo non succedeva".

Era davvero la squadra più forte al mondo?

"Sì perchè oltre all'aspetto del gioco c'era anche quello umano. Era una squadra vera e pareva quasi di essere sempre stati insieme anche quando ci siamo ritrovati dopo tanti anni. Adesso si parla giustamente dell'importanza di Ibra. ecco in quel Milan c'erano 11 Ibra, tanto per far capire qual era il potenziale".

Il Milan può pensare davvero allo scudetto quest'anno?

"Se non fa progetti a lungo termine ma va avanti partita dopo partita può dire la sua; è vero anche che il risultato di ieri della Juve potrebbe far ritirare fuori la testa ai bianconeri. le ultime prestazioni della squadra di Pirlo facevano pensare ad una certa difficoltà, ora forse è tornato l'entusiasmo. In ogni caso è un campionato livellato verso l'alto, mi fa piacere vedere giocar bene il Verona e mi dispiace per la Fiorentina per la posizione particolare che occupa: non è una squadra di alto livello ma neanche da dover esser dove è adesso. I ragazzi non sono tranquilli e si è visto anche col Genoa, meno male c'è stato il pari perchè i giovani altrimenti sarebbero stati ancor più in difficoltà"

Che succede a Ribery? Non incide più...

"Non era abituato a fare campionati di questo genere e con tutto il rispetto per i giocatori di adesso ha sempre avuto altri calciatori intorno. Castrovilli andava forte e ora, e mi dispiace, ha avuto un' involuzione, l'anno scorso c'era comunque Chiesa... Qualcosa è cambiato e anche Ribery è in difficoltà, senza dimenticare che ha anche un anno in più".