ESCLUSIVA TMW - Carobbi: "Babacar? Se comprimario meglio la cessione"

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina si interroga sul futuro di Babacar. Il senegalese ad oggi non è titolare nella squadra viola: Pioli per adesso gli ha quasi sempre preferito Simeone, uno dei grandi investimenti dell'estate scorsa. Così adesso si impone una riflessione sull'attaccante classe '93 e sulla scelta più opportuna da fare anche in vista del mercato di gennaio. Stefano Carobbi, una vita in viola, inquadra la questione: "Se deve fare il comprimario - spiega a Tuttomercatoweb.com - potrebbe essere a questo punto preferibile mandarlo a giocare. Ma la Fiorentina dovrà trovare subito un'alternativa per non restare scoperta".

Perché Babacar non è riuscito a sbocciare completamente?

"Non è mai stato impiegato con continuità. Credo che sette-otto gare di fila non le abbia mai fatte. E' chiaro però che qualche problema debba esserci perché non credo sia colpa del tecnico. Se un giocatore dimostra di essere meritevole di giocare, gioca. Credo, vedendola dall'esterno, che possa esserci qualche difficoltà o che magari non sia funzionale al modulo".

Oggi comunque a suo parere quanto vale Babacar?

"Se guardiamo i numeri, l'anno scorso aveva un'ottima media gol. Quest'anno il discorso è diverso anche perché gioca meno. Credo però che possa ancora valere intorno ai dodici milioni di euro".