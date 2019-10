ESCLUSIVA TMW - Carobbi: "Giampaolo ottimo, ma ci sono alchimie strane"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

L'ex calciatore di Milan e Fiorentina Stefano Carobbi, intervistato in esclusiva da TMW a margine del "Festival dello Sport" di Trento, ha parlato il partiocare così dell'esonero di Giampaolo: "Cos'ha sbagliato? Sono alchimie strane... Giampaolo è un ottimo allenatore, ma purtroppo non è riuscito a incidere sulla testa dei ragazzi. Come rispondere alla diffidenza dei tifosi? Successe la stessa cosa a Sacchi. arrivò al Milan con tanta diffidenza, ma la società lo protesse e alla fine i risultati arrivarono. Pioli deve principalmente ridare la tranquillità ai suoi giocatori, perché la qualità nella rosa rossonera non manca di certo".

