© foto di Marucci

Anche Stefano Carobbi (ora tecnico della Florentia) è intervenuto alla presentazione del libro di Chicco Evani. E da ex milanista ha detto. "I rossoneri erano vicino all'obiettivo Champions ma ora devono stare attenti. Possono comunque dire la loro. Negli ultimi tempi erano andati oltre le aspettative. Ora è subentrato un po' di calo e un po' di timore di non raggiungere l'obiettivo. Milan una grande squadra? Forse deve ancora diventarlo. Gli infortuni intanto sono certamente un problema. Le gare con Juve e Lazio? Sono queste le partite che una squadra vera deve risolvere, altrimenti è giusto che non vada in Champions" Poi sulla Fiorentina: "Squadra giovane, che non mi è dispiaciuta anche se 15 pareggi sono tanti. Con 3 vittorie in più si parlava d'altro. Tecnico del futuro? Sarebbe più utile dare continuità ad un progetto, potrebbe esser data anche una chance in più a Pioli"

