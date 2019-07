ESCLUSIVA TMW - Carpanesi: "Chiesa, c'è contratto. Roma, Veretout regista no"

Il caso Chiesa e la costruzione della nuova Roma. Ne abbiamo parlato con Sergio Carpanesi, ex centrocampista viola e giallorosso. "Credo che quando ci sono contratti pluriennali vadano rispettati - dice a TMW - non ritengo giusto che se dopo un anno hai delle proposte vantaggiose un giocatore debba fare richieste o andar via. Dipende dalla Fiorentina, ora c'è anche una nuova proprietà nuova che comunque si è già espressa. Certo, se resta bisogna vedere se è contento, se va via occorre verificare se le cifre di cui si parla sono vere. Credo che la società possa chiedere al giocatore: ora facciamo questa stagione insieme poi vedremo il da farsi. Se poi Chiesa dovesse andar via subito la società dovrà dire che la volontà è stata del calciatore. E poi servirà reinvestire i soldi per costruire una squadra dignitosa e che possa crescere negli anni. Sento parlare di Balotelli ma sarebbe un colpo solo per il pubblico: ovunque ha creato disagi, con lui l'equilibrio dello spogliatoio non può essere salvaguardato".

Passiamo alla Roma. che ne pensa?

"E' in fase di costruzione, sta facendo operazioni non brillanti. Se prende Veretout per fare il regista siamo fuori dal mondo. Spinazzola ha buone qualità, crossa bene e Mancini è un buon colpo. Ma la Roma ha ceduto via via Alisson, Manolas, Rudiger, Strootman, Pjanic: sono tutti giocatori di qualità e il livello è inevitabilmente inferiore"