ESCLUSIVA TMW - Carpeggiani: "Neymar al PSG? Il fantacalcio è roba da ridere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non ho parole". Bruno Carpeggiani, storico agente e operatore di mercato, risponde così a proposito dell'imminente trasferimento di Neymar al Paris Saint-Germain attraverso il pagamento della clausola di 222 milioni di euro. "Sono allibito - dice a Tuttomercatoweb.com - fino a qualche giorno fa pensavo sinceramente che fossero solo delle speculazioni giornalistiche e invece... Il fantacalcio in confronto è roba da ridere".

Il calcio inteso come istituzioni può far qualcosa?

"C'è una legge di mercato: chi ha i soldi può comprare, quindi... In un libero mercato non puoi mettere limiti. Tra l'altro quando il Barcellona aveva deciso di mettere quella clausola praticamente nessuno pensava che potesse esserci qualcuno in grado di pagarla. In questo caso ci sono vari interessi in gioco, non ultimo quello del mondiale in Qatar. E per dare più immagine ad un paese che adesso non attraversa un bel momento, l'acquisto di Neymar può essere una mossa di grande interesse".