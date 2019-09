ESCLUSIVA TMW - Carrera: "In Russia avevo l'interprete. Torno presto"

© foto di Federico De Luca

"Sto aspettando, spero di tornare presto in panchina. In Italia sarebbe bello, ma non scarto nulla". Massimo Carrera ha vinto una Premier Liga e una Supercoppa di Russia nei due anni allo Spartak Mosca, ma non ha ancora trovato un nuovo ruolo. "Non so spiegarmi come mai, forse non dovreste chiederlo a me. Lo Spartak è stata una grande esperienza, mi hanno dato fiducia e li ho riportati alla vittoria dopo 16 anni. L'ostacolo lingua? Avevo un interprete, era bravissimo, quando mi arrabbiavo usava il mio tono di voce".

L'intervista completa a Massimo Carrera, ex allenatore dello Spartak Mosca, sarà disponibile integralmente domattina alle ore 10.