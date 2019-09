ESCLUSIVA TMW - Carrera: "L'Atalanta può riconfermarsi in posizioni di vertice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Atalanta può rinconfermarsi, con Fiorentina e Roma lo ha dimostrato". Massimo Carrera, ex difensore dell'Atalanta, è convinto che la formazione nerazzurra abbia le qualità per lottare un'altra volta per posizioni di vertice. "Gasperini penso che sia stato bravo, se non sbaglio è il suo quarto anno, il gruppo è cresciuto, è stato inserito qualche pezzo importante, ha un'ossatura solida, conosce quasi a memoria tutti i meccanismi. Zagabria? Il calcio internazionale è diverso, ha più intensità, ha più velocità. Potrebbe anche essere lo scotto, l'emozione dell'esordio in Champions".

L'intervista completa a Massimo Carrera, ex allenatore dello Spartak Mosca, sarà disponibile integralmente domattina alle ore 10.