ESCLUSIVA TMW - Carrus: "Cagliari, mercato giusto. Manca solo il vice-Borriello"

Davide Carrus, cagliaritano ed ex centrocampista rossoblù, definisce positivo il mercato dei sardi e ritene che il campionato potrà essere tranquillo come quello dell'anno passato. "E' stata mantenuta l'intelaiatura della stagione scorsa e sono stati fatti inserimenti mirati. In più - dice a Tuttomercatoweb.com - è arrivata l'importante conferma di Borriello. Cigarini in mezzo al campo ha qualità ed esperienza e in difesa Andreolli è un ottimo giocatore che adesso avrà l'opportunità di giocare con continuità. Si dovrà calare in una realtà diversa visto che si lotta per salvarsi".

Dell'addio di Murru che pensa?

"Dispiace, sono sardo e per noi vedere dei sardi nel Cagliari è un motivo d'orgoglio. E' stata fatta questa scelta da parte della società dopo che Muru aveva fatto bene sia in B che in A. Non so che valutazione sia stata fatta dalla società. Comunque a proposito di sardi adesso è tornato Cossu e, anche per i tifosi, questo è molto importate"

La partenza di Di Gennaro era inevitabile?

Direi di sì, gli era stato proposto anche un rinnovo contrattuale e da quel che ho capito non ha accettato. quando le parti non si trovano d'accordo è evidente che si va verso l'addio".

Che cosa manca adesso al Cagliari?

"Un attaccante che possa all'occorrenza sostituire Borriello"

E il campionato che potrà disputare come sarà?

"Credo tranquillo, come ho detto la base dell'anno scorso è stata tenuta e in più c'è una buona organizzazione di gioco".