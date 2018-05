ESCLUSIVA TMW - Carrus: "Cagliari, persa fiducia. Ma ora si sfrutti fattore campo"

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Il Cagliari è in piena lotta per non retrocedere. La situazione per i sardi si è complicata nell'ultimo mese visto che tutto lasciava pensare ad una salvezza tranquilla. "Il quadro purtroppo è cambiato e il calendario adesso non è semplicissimo", dice a Tuttomercatoweb.com Davide Carrus, sardo ed ex cagliaritano. "Ora la squadra di Lopez dovrà giocare con Roma, Fiorentina e Atalanta, partite contro formazioni importanti e che lottano per obiettivi. Il Cagliari ha potenzialità inespresse e se si compatta ulteriormente è comunque in tempo per salvarsi".

Ci sono le possibilità, visto il Cagliari degli ultimi tempi?

"Spero di sì. Certo, la partita col Bologna in casa doveva esser vinta, quel pari ha lasciato l'amaro in bocca. A Genova contro la Samp la squadra ha perso male, non è entrata in campo. Ora va sfruttato il fattore casalingo. Contro Roma e Atalanta servono quattro punti".

Cosa è successo a suo parere al Cagliari?

"Qualche risultato negativo ha fatto perdere fiducia. E' mancata un po' di personalità. Dal punto di vista dei giocatori, soprattutto in avanti, la qualità non manca. Adesso è una questione mentale determinata dal fatto che Spal e Crotone hanno iniziato a vincere. Serve il risultato con la Roma"

E' stato giusto confermare Lopez?

"Sì. A tre giornate dalla fine un nuovo allenatore cosa può fare? Magari ti dà una scossettina ma a livello tattico Lopez è quello che conosce la situazione e i giocatori sono con lui. spero ce la faccia, ho giocato con lui, è un gran professionista, ci mette cuore e tiene molto alla maglia. Mi auguro che riesca ad inculcarlo anche ai giocatori".