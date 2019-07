ESCLUSIVA TMW - Casagrande: "Brasile, c'è fiducia. Bisogna fermare Messi"

Fonte: Dal Brasile, Tancredi Palmeri

© foto di Imago/Image Sport

Walter Casagrande, ex calciatore brasiliano che in Italia ha vestito la maglia del Torino, ha parlato dal Brasile al microfono di Tuttomercatoweb.com.

I brasiliani non hanno grande fiducia in questa nazionale. "Questo è avvenuto prima dell'inizio della competizione. Ora gioca bene, dopo la prima gara c'è stata una evoluzione. Ora c'è fiducia da parte dei tifosi, il Brasile gioca bene e credo possa arrivare in finale".

Quale sarà la chiave della sfida contro l'Argentina? "Serve fermare Messi, bisogna fermare prima la palla ed evitare che gli arrivi la sfera. Il Brasile di oggi è superiore all'Argentina, Messi è un campione e il migliore del mondo".

Qual è il tuo giudizio su Everton? "Sta crescendo, è arrivato in nazionale da poco tempo. Giocherà contro l'Argentina e questo è un test anche per lui. Sarà uno dei più grandi calciatori brasiliani".

Il Torino è tornato in Europa. "Tutti noi calciatori della finale di Coppa Uefa abbiamo un gruppo su Whatsapp, ci scriviamo sempre. Ora il Toro è in Europa League, è una nuova tappa per i granata. Adesso la Società può iniziare a pensare di tornare ad altissimi livelli, spero possa tornare ciò che era prima".

Belotti è il nuovo Casagrande? "Lui fa gol, ognuno ha il suo tempo. Ora si sta sviluppando una nuova squadra, con una nuova forza. Ma i calciatori devono essere consapevoli della storia del Toro, da Superga alla finale Uefa con Mondonico".

Qual è il suo ricordo personale di Mondonico? "Ricordo la mia doppietta contro la Juve nel '92, abbiamo vinto 2-0 e lui aveva molta fiducia in me per queste grandi gare. Ricordo anche la finale Uefa, quando alzò al cielo la sedia per protesta. Era un allenatore speciale, da Torino. Con lui mettemmo sotto il Real Madrid in Uefa ma anche la Juventus in campionato".

Clicca PLAY sul PODCAST in basso per l'intervista completa