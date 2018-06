ESCLUSIVA TMW - Casale: "Hamsik via? Spero resti, l'anno passato troppi cambi"

Marek Hamsik sembra sempre più intenzionato a dire addio al Napoli. C'è la Cina nel suo futuro, mentre i partenopei dovranno continuare a guardarsi intorno per capire come sostituirlo. Pasquale Casale, ex attaccante partenopeo confida comunque ancora nella possibilità che lo slovacco riesca a restare: "Credo che dipenda molto da Ancelotti e da cosa gli propone - spiega a Tuttomercatoweb.com - Marek ha dato tanto e nella stagione scorsa ha visto mettere in discussione la sua leadership. Tutto questo probabilmente lo ha fatto riflettere. Hamsik non è stato trattato bene da Sarri l'anno passato. Ha battuto tutti i record a Napoli e ora sa che, essendo difficile vincere lo scudetto a Napoli, è possibile anche fare altre scelte andando a monetizzare. Fa bene ad andar via a meno che Ancelotti non gli proponga qualcosa di stimolante. Gli andrebbe creato un nuovo entusiasmo dopo che le continue sostituzioni dell'anno passato lo hanno riempito di dubbi sulla sua importanza".

Adesso per la sua sostituzione si parla di Soriano e Praet. Che cosa ne pensa?

"Dipende anche dalla cessione di Jorginho. Credo che Ancelotti voglia schierare quattro giocatori in attacco, sul modello europeo. In un eventuale 4-2-3-1 servirebbe un giocatore forte anche in interdizione alla Modric. Oppure lo stesso Hamsik potrebbe adattarsi a questo ruolo, ne ha le possibilità viste la fisicità e la tecnica. Però, ripeto, non so se avrà voglia di inventarsi in questo ruolo. In ogni caso ho fiducia in Ancelotti. Credevo si portasse dietro qualche giocatore che lui conosce molto bene ma se ha fatto questi nomi saranno certamente adatti. Saranno importati, ribadisco, i due mediani: uno è Allan, l'altro dovrà essere un misto tra regia e interdizione".