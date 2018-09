ESCLUSIVA TMW - Casale: "Napoli, svolta delle convinzioni. Luperto alla Chivu"

Un Napoli convincente sotto tutti i punti di vista. Contro il Torino, i partenopei hanno scacciato tutti i dubbi candidandosi di nuovo al ruolo di anti-Juve. "Sono un ancelottiano della prima ora e mi piaciuto subito come Carlo ha impostato la squadra e ha gestito la rosa", dice a Tuttomercatoweb.com Pasquale Casale, ex attaccante napoletano. "Era prevedibile che all'inizio potesse esserci qualche problema legato soprattutto al fatto che nel recente passato il gioco era frutto di 6-7 anni insieme e con giocatori che erano sempre gli stessi. Ancelotti ha rotto questo metodo e ha dato spazio a tutti. I problemi iniziali sono stati soprattutto nella testa dei giocatori. Ancelotti ha messo i calciatori al centro di tutto dando la possibilità a tutti, a seconda delle situazioni, di seguire lo schema o la propria idea o spunto di gioco. In questo senso però non è stato capito a fondo, perché in alcuni casi c'è stato qualche eccesso di egoismo. La partita di Genova è stata uno spartiacque. Ancelotti ha messo i puntini sulle i e ha tenuto fuori qualcuno. E ha così dato spazio a tutti dando uno stimolo alla squadra intera".

E quella col Torino è stata la gara della svolta?

"Una svolta a livello di convinzioni. Per quanto riguarda il modulo, con un reparto avanzato così folto, credo che quello più giusto possa essere il 4-2-3-1 con 3-4 giocatori d'attacco. Luperto, schierato alla Chivu, ovvero più bloccato, può dare equilibrio e permettere di avere Verdi in avanti. Insomma, ci sono grandi potenzialità e Ancelotti ha dimostrato di trovare la soluzione giusta al momento giusto: l'allenatore lo vedi proprio in questi frangenti".