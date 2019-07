ESCLUSIVA TMW - Casapulla: “Torino, ti presento il Debrecen. Squadra ostica”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia la stagione del Torino. Questa sera alle 21 i granata sfideranno il Debrecen nella gara di andata del secondo turno preliminare di Europa League. Per saperne di più sugli avversari di Mazzarri & Co, abbiamo raggiunto Salvatore Casapulla, dirigente italiano ed esperto di calcio ungherese, ove in passato ha collaborato con squadre come Honved e Ujpest.

Cosa dobbiamo aspettarci dal Debrecen?

“È una squadra ostica, complicata da affrontare soprattutto a livello fisico. Anche perché inevitabilmente sarà più avanti a livello di preparazione rispetto al Torino, avendo già iniziato la propria stagione”.

A livello di gioco?

“Beh, parliamo di una squadra che aspetta molto l’avversario. Sono attendisti e non molto spregiudicati, il Torino dovrà essere bravo a sbloccare la gara perché sarà una squadra che tenderà a restare chiusa in difesa”.

I giocatori da cui guardarsi?

“Il più importante e interessante è Kevin Varga, un esterno offensivo classe ‘96 che ha già segnato due gol in queste fasi preliminari di Europa League. Poi c’è Toszer, molti lo ricorderanno in Italia al Genoa: è il giocatore con maggior esperienza, è tornato per guidare i suoi connazionali. E infine mi ha colpito Haruna Garba, un attaccante nigeriano arrivato da Malta. Sicuramente risalta all’occhio dal punto di vista fisico, nell’ultima partita col Kukesi ha impressionato anche da subentrante”.

Più in generale, a che punto dobbiamo considerare il calcio ungherese?

“Se guardiamo al passato più lontano, è un movimento che ha una grande storia. Oggi, è sicuramente in crescita rispetto agli anni recenti. Aiutato anche da un rapporto particolare con l’Italia: penso a Marco Rossi, che allena la Nazionale. E alla guida dell’Honved poi c’è un allenatore come Sannino”.