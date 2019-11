ESCLUSIVA TMW - Caso: "Lazio, con i big in campo può competere con chiunque"

© foto di Federico Gaetano

La Lazio è ripartita con forza. Ed ora è terza in campionato. "Ma non c'è da sorprendersi", dice a TMW Mimmo Caso, grande ex biancoceleste. "Da anni la squadra sta esprimendo un bel calcio ed è una realtà consolidata. Quando in campo ci sono i giocatori più importanti la Lazio può competere con chiunque. Certo, in questi anni ha sprecato occasioni importanti per arrivare ad obiettivi alla portata come la qualificazione Champions. Però è dipeso da loro. E in ogni caso non si può parlare di sorpresa adesso se si considera che in questi anni ha saputo vincere la Supercoppa battendo la Juve. Manca forse questa convinzione di credere fino in fondo in alcuni obiettivi fondamentali. C'è anche da dire che quando manca un giocatore come Luis Alberto o Correa o Immobile inevitabilmente un po' scende il livello. Il tasso tecnico diminuisce, non si può fare a meno dei big. E vale un po' per tutti. I giocatori importanti ti fanno vincere".

Luis Alberto vero faro della squadra..

"Inzaghi fa esprimere al massimo lui, Milinkovic, Correa con un tema tattico che li esalta. L'unico appunto, vista la qualità della squadra, è non essere approdati in Champions. L'Atalanta per uomini e qualità tecniche è inferiore, però è arrivata all'obiettivo".

Da ex viola invece che pensa della situazione della Fiorentina dopo il grave ko con il Cagliari?

"Quella sconfitta in effetti ha lasciato interdetti. Nonostante la giovane età, la squadra aveva fatto ottime prestazioni. Poi col Parma e col Cagliari è emersa una Fiorentina differente: quando Ribery non è in campo lo spessore tecnico e la personalità scendono inevitabilmente. I giovani hanno bisogno di lui e risentono della sua assenza. si diceva che era vecchio ma in realtà è un giocatore straordinario. Io i giocatori tecnici non li toglierei mai perchè l'essenza del calcio è proprio nei calciatori come lui. Anche con una stampella li farei giocare. Al di là della vittoria col Sassuolo, col Parma e col Cagliari, senza Ribery è emersa la mancanza di un leader e di un giocatore carismatico".