Caso: "Lazio, il Bayern sarà stimolante. Nessuno parte battuto in partenza"

Mimmo Caso grande ex laziale dice la sua sul Bayern Monaco, avversario di Champions dei biancocelesti: "Più ostico non poteva capitare ma nel calcio le partite vanno giocate. E poi è stimolante, alla Lazio arriva un'occasione più unica che rara, quella di confrontarsi con i vincitori della Champions. Sarà allettante così come per l'Atalanta affrontare il Real Madrid. ci sarà da giocare senza troppi assilli".

In campionato che succede alla Lazio?

La Lazio purtroppo paga la partecipazione alla Champions così come è accaduto all'Atalanta che ha avuto qualche black-out. Porta via energie psico-fisiche straordinarie, non sono attrezzate ancora per le due competizioni. In campionato per la squadra di Inzaghi c'è stato l'intoppo col Verona però si può dir poco su Lazio e Atalanta: l'anno passato hanno giocato il miglior calcio d'Italia partecipare. Ora per Immobile e compagni in campionato bisognerà vedere cosa succederà nel confronto col Bayern puntando anche sul campionato. L' Atalanta ha vinto a Liverpool e contro l'Ajax, nessun avversario è impossibile ed è il bello del calcio, l'importante provarci..."

Quanto rischia invece una sua ex squadra come la Fiorentina?

Tanto, soprattutto vedendola in questa situazione, senza personalità, senza carattere. E' in gran difficoltà e l'assenza del pubblico è un aiuto in meno, ci sarebbe bisogno della città e del suo sostegno, è un handicap maggiore. La pesantezza della classifica fa pensare tanto e la squadra non si esprime per i propri valori. Anche il Torino rischia tanto: non sono squadre abituate a quelle posizioni. Vedendo le partite, queste due squadre paiono in difficoltà dal punto di vista caratteriale. Il Torino qualche buona prestazione l'ha fatta, la Fiorentina già prima sembrava una formazione fragile caratterialmente e poi la partenza di Chiesa ha impoverito il bagaglio tecnico. Spero ne vengano fuori ma stiamo parlando di due squadre che alle prime difficoltà si arrendono in modo incredibile".