ESCLUSIVA TMW - Casquilho (ProEleven): "Paciencia-CR7: macchina da gol"

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al WyScout Forum di Amsterdam c'è l'universo del mercato. Club ma anche agenzie, alcune al vertice mondiale come la portoghese ProEleven. Vasco Casquilho è in Olanda e Tuttomercatoweb.com lo ha intercettato e intervistato proprio nelle stanze della Johan Cruyff Arena.

Partiamo da Goncalo Paciencia, stasera partner di Cristiano Ronaldo in attacco nel Portogallo.

Avrebbe dovuto essere in Nazionale da tempo ma siamo contenti: sta facendo benissimo all'Eintracht e pure giocando bene. Credo che ci starà a lungo".

Anche a Francoforte?

"Se continua così, credo che non vorranno farlo partire. Altrimenti servirà davvero una cifra davvero alta.. Però è felice, spero che continui a essere la scoring machine che è".

Come agenzia seguite anche allenatori, André Villas Boas dell'Olympique Marsiglia e Marco Silva dell'Everton

"André è felice a Marsiglia e sta facendo bene, il suo presente e il suo futuro sono l'OM. Questo vale anche per Silva all'Everton. Ha avuto un momento difficile, la scorsa settimana ha avuto un grande risultato vincendo fuori e sono certo che risalirà presto. La Premier non è mai facile, è competitiva, sapevamo sarebbe stata dura, alcuni risultati avrebbero potuto essere diversi ma adesso prenderanno il passo giusto per risalire".

Passiamo a una punta slovena: Luka Zahovic del Maribor.

"Grande giocatore e grande ragazzo. Tutti sono sempre sul mercato, tutti vogliono giocare sempre in un team di livello più alto. Vedremo se ci sarà una società di livello diverso: il Maribor è un grande club in Slovenia, vedremo se ci saranno opportunità altrove, in altre leghe, in club di maggior livello. Poi se dovesse restare, sarà felice di farlo".

Ancora non avete giocatori in Italia...

"E' stato un mix di cose, non avevamo nessuno alla ProEleven che gestisse l'Italia. Adesso abbiamo l'ex giocatore Mamede che conosce bene il campionato, credo che per la fine della stagione potremo avere due calciatori lì".

Lei lavora a stretto contatto con la MLS.

"Ne abbiamo sette lì ma stiamo anche reclutando lì. E' un mercato interessante, cresce in modo pazzesco: in pochi anni sarà tra i migliori al mondo e per noi, come agenzia, è un onore avere il nostro prestigio e livello riconosciuto dalle società statunitensi. I ragazzi stanno facendo molto bene e per me è una vera passione lavorare lì: vado lì ogni mese, visito giocatori e club perché è davvero un ambiente top. Credo che tra gennaio e agosto il nostro numero di ragazzi in MLS aumenterà. La cosa incredibile è che adesso i ragazzi ci chiedono di andare in America, una cosa che due tre anni fa non accadeva. Adesso le società non vogliono anziani ma ragazzi di diciannove-venti anni, da crescere e poi da rivendere in Europa. I ragazzi lo hanno capito e anche lì ci sono strutture di allenamento e campi da gioco sensazionali".