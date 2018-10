ESCLUSIVA TMW - Cassano e l’addio, Regalia: “Senza stimoli meglio così”

“Sembrava che avesse preso l’avventura all’Entella con grande entusiasmo. Mi dispiace, davvero. Ma se non se la sente è giusto che smetta, perché senza stimoli è meglio togliersi di mezzo e fare posto”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Bari, Carlo Regalia, a proposito dell’addio di Cassano al calcio giocato. “Ero convinto che potesse dare molto all’Entella, invece - continua Regalia - se ha deciso così evidentemente ha i suoi motivi”.

Mesi fa si era parlato della possibilità che facesse il corso da ds. Come lo vedrebbe in questa veste?

“È un ruolo completamente diverso. Nel calcio ci sono tanti ruoli, tutti comportano delle difficoltà. Ora sembra sia convinto di smettere perché ha altre priorità. Ma fare il direttore è un ruolo complicato, ci sono stati dei campioni che da ds hanno fallito e poi ci sono ottimi direttori che non hanno mai giocato a calcio”.

Lei è stato il suo primo ds, a Bari. Vuole dirgli qualcosa?

“Che mi sarebbe piaciuto rivederlo in campo. Ha qualcosa di più, è un fuoriclasse”.