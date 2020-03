ESCLUSIVA TMW - Castagner: "Europei al 2021 scelta di buonsenso. Vinceremo l'anno prossimo"

esclusiva Castagner: "Europei al 2021 scelta di buonsenso. Vinceremo l'anno prossimo"

Gli Europei sono dunque stati spostati al 2021. Una decisione che è stata unanimemente giudicata corretta e inevitabile visto il momento che tutta l'Europa sta passando. "Credo che sia una scelta di buonsenso. Ora non contano le manifestazioni sportive, è importante la salute della gente", dice a Tuttomercatoweb.com Ilario Castagner, ex tecnico di Milan e Inter. "Serve pensare a quante famiglie sono state falcidiate, quanti morti ci sono stati. Il calcio e gli altri sport adesso devono esser messi in secondo piano"

Il presidente dell'Uefa Ceferin ha sottolineato come sarebbe stato impensabile giocare gli europei in stadi vuoti...

"Il calcio deve essere giocato col pubblico che fa il tifo altrimenti le partite sono monche e non hanno gusto. Anche una squadra che magari vince, non credo sia contenta di esultare senza avere nessuno intorno".

Che cosa cambia per la nostra Nazionale giocare gli Europei il prossimo anno?

"Abbiamo un gruppo di giocatori giovani forti e che hanno già una buona esperienza internazionale. Credo che possa cambiare poco giocare tra un anno. Del resto lo ha detto anche il nostro ct: vorrà dire che vinceremo a giugno prossimo. Ora conta che la gente non muoia più. Bisogna tornare alla vita normale".

Parlando per un attimo dell'Inter a suo parere è tagliata fuori dalla lotta scudetto?

"I tre punti danno la possibilità di recuperare posizioni. Non è ancora tagliata fuori anche perchè non sappiamo in quali condizioni saranno le squadre al momento in cui si riprenderà il campionato".

E il Milan? Per la prossima stagione pare esser già stato scelto Rangnick...

"Non lo conosco a fondo ma credo che prima di tutto conti la società. Se il Milan torna ad essere una società vera e con disponibilità allora potrà rilanciarsi. Ora vedo poche idee. Sono state chiamate tante personalità anche importanti all'interno del club e poi dopo poco tempo sono state cacciate. Ma loro più di così non potevano fare viste le disponibilità che avevano. Ora bisognerà ricreare partendo dai giovani".