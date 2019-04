ESCLUSIVA TMW - Castagner: "Icardi? Giusto tenere in equilibrio lo spogliatoio"

La questione Icardi, le parole di Spalletti sull'argentino e il futuro de nerazzurri visti da Ilario Castagner, ex allenatore interista. "Ciò che è successo nello spogliatoio - dice a Tuttomercatoweb.com - non si riesce a capire. Credo sia stata una vicenda iniziata male. Icardi forse è stato mal consigliato. Peccato buttar via un momento così. Ne parliamo ovviamente senza conoscere a fondo il problema ma credo che la società abbia fatto bene a mettere i puntini sulle i per cercare di tenere in equilibrio lo spogliatoio. Se dal sottopassaggio esce una squadra compatta si possono ottenere certi risultati, se invece esce una formazione in cui i giocatori non si stimano, tutto diventa più complicato".

Dunque d'accordo con la linea di Spalletti e con le sue parole?

"Sì"

L'Inter però ha bisogno di Icardi

"Il problema che in questo momento è anche senza punte. Credo che sia nell'interesse di tutti recuperare un capitale che peraltro adesso si sta svalutando. Serve cercare di far di tutto per riavvicinare le parti, fermo restando che certi principi devono sempre sussistere"

La posizione di Spalletti comunque adesso è più debole?

"Alla base di tutto c'è il rapporto tra lo spogliatoio e il tecnico. Se il gruppo crede nell'allenatore i problemi si superano, in caso contrario i guai si ingigantiscono".