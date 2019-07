ESCLUSIVA TMW - Castellacci: "Buffon sarà un grande dirigente"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il professor Castellacci, presente al Premio Menarini, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dei temi più importanti degli ultimi giorni e della Nazionale di Mancini: "Vedo un flusso di gioventù valido tecnicamente. Il mister sta facendo un ottimo lavoro; bisognerà aspettare le partite più importanti ma ha dato una carica vera, che si nota dall'esterno. I giovani mi esaltano, ci sono grandi speranze".

Cosa pensa dell'arrivederci di Totti alla Roma?

"Sensazione strana, quando lasciò il calcio giocato le lacrime sono venute a tanti, romanisti e non. Anche l'addio di De Rossi mi ha preso in contropiede. Sono due personaggi storici del calcio italiano, io li ho visti dalla nascita, ricordo i loro esordi e so quello che sono diventati. Hanno lasciato uno strascico amaro. Difficile dare un consiglio: penso che dal punto di vista fisico Daniele potrebbe continuare".

Quale sarà il futuro di Marchisio?

"Credo che lui sia stato sfortunato. Un giocatore elegante, di tecnica sopraffina. Mi ha amareggiato il suo addio dalla Juventus, credo che possa ancora giocare ad alti livelli"

Cosa pensa del ritorno di Buffon?

"Strano che sia andato via (ride, ndr). È un grande personaggio, ha un futuro dirigenziale alla Juve o alla FIGC. Sarà un anno di passaggio dal calcio giocato alle poltrone. Torna con umiltà, aspettiamoci di vedere un grande manager".