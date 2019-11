ESCLUSIVA TMW - Castellini: "Derby? Giocare da Toro. Spero lo sappiano tutti"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

E' la vigilia del derby e il Torino cerca di ricompattarsi dopo la batosta subìta contro la Lazio. Il momento è delicato ma la sfida con la Juve potrebbe dare la carica giusta. "Non ho idea a cosa possa aggrapparsi oggi il Torino", dice uno storico granata come Luciano Castellini, il Giaguaro. "Non pensavo di trovarlo così, soprattutto dopo che era partito abbastanza bene: spero si riprenda, certo i tifosi rumoreggiano e domani sarà molto importante".

Mazzarri è nel mirino... Per lui potrebbe essere decisiva.

"Non so, credo non abbia colpe specifiche. La gestione è stata buona: bisognerebbe entrare nella testa dei calciatori e da fuori è difficile dare giudizi. Ai nostri tempi comunque, in tutte le squadre, c'era un maggior senso di appartenenza. E non so se a volte possa incidere anche questo aspetto".

La Juve non è brillantissima, ma il Toro è in difficoltà...

"La Juve vince, poi quando diventerà anche brillante non ci sarà più storia".

Come dovrà impostare la partita il Torino?

"Da Toro. So cosa vuol dire giocare da Toro ma non so se lo sanno tutti i giocatori..."

Sirigu è il miglior portiere della Serie A?

"E' un buonissimo portiere ma non è giusto che sia sempre lui a tenere in piedi la baracca".

Al di là di questo momento difficile, che campionato farà il Torino?

"Si riprenderà. Ripeto, peccato perchè era partito bene".