ESCLUSIVA TMW - Castellini: "Grande Torino vivo. Obbligatorio conoscere la storia"

Il 4 maggio 1949 moriva a Superga il Grande Torino, di ritorno in aereo da Lisbona dove aveva giocato un'amichevole a Lisbona. Per parlare di quella tragedia ma anche di quella squadra rimasta nella mente di tutti abbiamo contatto Luciano Castellini, grande simbolo dei granata. "E' una tragedia che ancor oggi resta nella memoria - dice a Tuttomercatoweb.com - e negli anni in cui ho giocato io al Toro c'era quell'atmosfera speciale di quel grande Torino. Ci si cambiava al Filadelfia negli spogliatoi di quei giocatori così speciali, c'erano le stesse panche e i nomi dei calciatori. Era un grande onore per noi. Dopo quella tragedia il primo grande successo fu il nostro, quando vincemmo lo scudetto nel '75. Ma ricordo anche che per i giocatori di quel periodo era obbligatorio conoscere la storia del Torino. E noi eravamo giocatori ma anche tifosi al tempo stesso... Adesso sono cambiati i tempi, la società in generale si è modificata, però resto dell'idea conoscere il passato serva anche per il presente".

Il Torino di adesso che sensazioni le dà?

"Conosco Mihajlovic che sa dare un'identità da Toro. E' un lottatore e mi piace la sua sincerità verso i giocatori. Poi per quanto riguarda il futuro dipende anche da tante dinamiche e dalle scelte di mercato".