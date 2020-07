esclusiva Casucci: "Sarri, un figlinese che vince lo scudetto con la Juve non è da tutti i giorni"

Con la conquista dello scudetto, Maurizio Sarri dà anche lustro a Figline Valdarno, la località toscana di circa 17mila abitanti in cui è cresciuto. "Non è da tutti i giorni avere un figlinese che vince lo scudetto con la Juventus", dice a Tuttomercatoweb.com Vittorio Casucci, suo amico e figura storica del calcio valdarnese (fu a lungo dirigente del Figline che arrivò anche nei professionisti). "Sarri è nato a Napoli ma in realtà è un figlinese purosangue, è uno dei nostri".

Vederlo vincere lo scudetto che effetto le fa?

"E' il coronamento della sua caparbietà e della sua intelligenza. Ha sempre ripetuto che voleva vincere e alla fine ha centrato l'obiettivo anche se la Juve e l'ambiente bianconero molto austero non sono forse del tutto adatti alla sua personalità e alle sue idee. Speriamo che non sia finita qui con le vittorie, perchè ora c'è la Champions..."

Com'è il rapporto di Sarri con Figline?

"Vi racconto questo episodio. Un paio d'anni fa ci siamo trovati in uno studio medico e chiacchierando mi ha poi chiesto: "Ma per il nostro paese non si fa niente?" Gli raccontai che dopo essere diventato un appassionato d'arte stavo donando al comune di Figline alcune opere di Lorenzo Bonechi (pittore di Figline, ndr) e che stavamo anche lavorando alla realizzazione di un libro sulla storia del Figline di cui Maurizio è stato anche giocatore. Gli spiegai che però servivano trentamila euro. Mi disse: "Va avanti e poi si vedrà". In seguito abbiamo anche scoperto che le prime partite a Figline si sono giocate nel 1919. Dunque cento anni fa. E così abbiamo scritto un libro sui cento anni del Figline. Nel dicembre scorso, nel giorno della presentazione del volume, Sarri dal palco ha annunciato di voler creare una fondazione per realizzare progetti a sostegno della comunità. E' tutto pronto, la pandemia ha rallentato l'iter ma manca solo l'atto finale, la firma davanti al notaio. L'ulteriore dimostrazione di quanto Maurizio tenga a Figline".

Tanti pregi da parte di Sarri ma ci racconti anche un limite...

"E' toscano e sanguigno, a volte dovrebbe trattenersi di più. Se sbotta, ad un giornalista può anche dire che non capisce nulla di calcio. Questo forse è stato un suo limite"