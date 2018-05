ESCLUSIVA TMW - Cauet: "Garcia ha rilanciato l'OM. Sarebbe giusto per il Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una finale sofferta, forse anche troppo, ma alla fine conquistata con cuore e un pizzico di fortuna. Per commentare la semifinale vinta dall'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia contro Salisburgo TMW ha contattato Benoit Cauet, ex fra le altre proprio del club transalpino: "Ieri l'OM ha rischiato tantissimo, così come all'andata. Ma il Salisburgo si è dimostrato avversario temibile, veloce e organizzato. Poi, nei giorni delle polemiche sul VAR, è arrivato quel gol su calcio d'angolo".

Ci serve l'assist... giusto introdurre l'assistenza video anche in Europa?

"Assolutamente sì. E' giusto introdurre il VAR in Europa, alcuni episodi l'occhio umano non può vederli ai ritmi del calcio odierno. Per questo l'aiuto tecnologico sarebbe utile".

La vittoria dell'OM è anche il successo di Rudi Garcia. Cosa ha portato l'ex tecnico della Roma?

"Quando è arrivato lui l'OM non era una squadra competitiva. Il presidente ha puntato su di lui per il rilancio e Garcia ha lavorato davvero bene. E' riuscito a rilanciare l'OM anche grazie ai suoi uomini come Rami, il suo sergente ai tempi del successo al Lille, e Payet. In generale l'OM è una squadra molto interessante, ha giocatori giovani e forti. Mi viene in mente Thauvin, finalmente sta dimostrando le sue qualità di cui sentiamo parlare da quando vinse il Mondiale under 20".

Ora la finale contro l'Atletico. C'è un favorito?

"A Lione può succedere di tutto, anche perché lo stadio sarà davvero pieno di marsigliesi. Il pronostico è in favore dell'Atletico per il suo blasone e l'abitudine a giocare certe sfide, ma il Masiglia può giocarsela. La differenza sarà nell'interpretazione: gli uomini di Garcia dovranno giocare per tutti i 90 minuti, l'Atletico può permettersi di aspettare visto che ha calciatori che risolvono le gare con una sola giocata".

Chiusura ancora con Rudi Garcia: il suo nome è stato accostato alla panchina del Napoli come eventuale dopo Sarri. Secondo lei può essere il profilo giusto?

"Certamente. Ha esperienza e conosce il campionato italiano. La sua Roma ha sempre lottato al vertice e secondo me metteva in campo anche un bel gioco".