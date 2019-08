ESCLUSIVA TMW - Causio: "Bella Udinese. De Paul? Per salto servono le coppe"

© foto di Castellani/FDL71

La vittoria più sorprendente nella prima di campionato è stata quella dell'Udinese contro il Milan. "La squadra friulana ha fatto una buona partita mentre i rossoneri non sono ancora al top", dice a TMW Franco Causio grande ex juventino e udinese. "Va detto che siamo anche alle prime gare di campionato, si avverte il caldo e le squadre non possono ancora essere al 100%. Certo, qualcosa al Milan manca per arrivare al suo obiettivo Champions"

Che impressione le ha fatto l'Udinese?

"E' stato bravo Tudor a schierarla col 3-5-2, con Pussetto e Lasagna molto vicini. Squadra corta, molto compatta: il tecnico ha anche indovinato i cambi inserendo Nestorovski e De Paul".

Sarà un'Udinese in grado di salvarsi più tranquillamente?

"Mi auguro di sì. La squadra c'è e partire bene fa aumentare l'autostima. L'Udinese comunque non è certo più scarsa di altre e la gara di ieri col gol di Becao e la prestazione di Nestorovski dimostra che gli acquisti sono stati azzeccati. Per valutazioni più approfondite poi bisogna aspettare anche la fine del mercato. Aggiungo che che fisserei la data di chiusura del mercato quando inizia il campionato".

Potrebbe partire De Paul: che perdita sarebbe?

"E' un giocatore importante, bisogna vedere anche dove andrebbe. La Fiorentina? Se lo vuole veramente, non lo regalano. Giocando con calciatori di un certo livello, senza nulla togliere all'Udinese, De Paul può crescere ulteriormente. Per un vero salto di qualità dovrebbe andare a giocare in un club che gioca partite internazionali. La Fiorentina è un'ottima squadra però per crescere devi giocare nelle Coppe, non solo in campionato".

Dal punto di vista del ruolo dove vede meglio De Paul?

"Per me è una mezzala o un esterno sinistro: si accentra e tira. E' un calciatore che vede il gioco, verticalizza, fa assist, trova la porta. L'anno scorso ha realizzato nove gol che non sono certo pochi".