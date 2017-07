ESCLUSIVA TMW - Causio: "Bonucci? Grande colpo del Milan"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Franco Causio è stato intervistato dai nostri microfoni al Vip Master di Milano Marittima: "Dispiace che Bonucci sia andato via, evidentemente non c'erano le condizioni perché restasse. Il Milan ha fatto un acquisto importante, non so cosa sia successo. La Juve, se ha deciso di venderlo, ha sicuramente già una soluzione a portata di mano. Anche per il centrocampo troveranno il profilo giusto, senza problemi".