Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Federico De Luca

Franco Causio, ex calciatore oggi opinionista, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW al termine della sfida Italia-Finlandia 2-0: “La Nazionale di Mancini? Come approccio era importante il risultato che c’è stato. Bisogna migliorare qualcosa, ma i risultati servono a quello. Ti danno fiducia, autostima, si sono viste anche delle individualità importanti come Kean, Barella, Quagliarella che quando è entrato ha fatto 2-3 cose importanti. Non era tutto da buttare, bisogna dare fiducia a questa squadra. Le Nazionali hanno sempre un blocco importante, c’erano sei juventini se non sbaglio. Manca un centravanti? C’è Quagliarella. Io speravo di vedere Lasagna, ma non era neanche in partita. Io penso che bisogna essere ottimisti, soddisfatti del pubblico di Udine. Uno stadio così penso che dia anche voglia ai giocatori che vanno in campo a giocare, bisogna avere sempre fiducia”.