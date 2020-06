esclusiva Cavaliere: "Kotarski forse titolare all'Ajax se via Onana. Kramaric? Valuteremo"

"Se Onana dovesse essere ceduto, Kotarski dovrebbe essere il candidato per essere il portiere titolare dell'Ajax". A parlare è l'agente del classe 2000 croato, Vincenzo Cavaliere: "Questa era la prospettiva prima dell'interruzione del campionato. La crisi del Covid ha rotto parecchi equilibri, nelle prossime settimane valuteremo il da farsi".

A proposito di portieri ha anche Karlo Ziger, del Chelsea.

"È piuttosto conosciuto in Inghilterra, da sempre titolare della squadra giovanile e dell'under19 croata, oggi gioca nell'under23 dei Blues, è stato aggregato alla prima squadra e ha fatto una tournée la scorsa estate. Sarebbe sicuramente positivo per lui andare in prestito e fare quanta più esperienza possibile. Mi viene in mente il percorso di Meret alla Spal".

A che livello sono?

"Secondo me alto, sono moderni, molto bravi con i piedi e tesserati per due top club. Potrebbero arrivare a livelli impotanti: per un portiere, più che per un giocatore, serve continuità".

Possono essere buone scelte per club italiani?

"Per quello che hanno dimostrato in campo, senza ombra di dubbio. Parlano le statistiche per loro".

Nella sua scuderia ci sono Livaja e Kramaric... Quale sarà il loro futuro?

"Non è facile da dire, i campionati sono appena ripresi, stiamo valutando. Attaccanti che segnano e che fanno la differenza sono il focus per ogni squada. Bisognerà valutare gli equilibri economici dopo la crisi, Kramaric è una sicurezza, fa gol sempre, ovunque giochi: in campionato, nelle coppe, in Nazionale, ai Mondiali. Livaja sta giocando nell'AEK Atene, ha tanta esperienza in Italia e segna spesso".