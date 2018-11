ESCLUSIVA TMW - Cavani-Napoli, Canovi: “PSG non lo svende. in estate si può”

© foto di Federico De Luca

“Cavani-Napoli? Non credo che il PSG avrebbe difficoltà a cederlo, ma sicuramente non lo regala. L’ostacolo è di natura economica”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Dario Canovi a proposito della suggestione di mercato che riguarda l’attaccante uruguagio. Cavani e il Napoli, si può fare? “A gennaio mi sembra impossibile, non ci credo assolutamente. Per l’estate è più fattibile. Il Napoli però deve capire che ha a che fare con una società molto ricca e non svende i propri calciatori”.

Chiosa dedicata alla partita di domani tra Empoli e Napoli. “Ancelotti non prende mai nulla sottogamba. Sarà una partita ben giocata come sempre”.