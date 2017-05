ESCLUSIVA TMW - Cavani-Napoli, l'ex agente: "Sarebbe il perfetto colpo di fioretto"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'ha portato dal Danubio al Palermo. Poi ha curato il suo trasferimento al Napoli e, infine, quello al Paris Saint-Germain. Quello tra il procuratore Claudio Anellucci e il centravanti del Paris Saint-Germain Edinson Cavani è stato un rapporto che, professionalmente parlando, è durato ben 12 anni. "Ma l'amicizia va avanti ancora adesso. Con Edy e la sua famiglia ci sono rapporti e contatti che vanno al di là del rapporto calcistico".

Allora è la persona ideale per commentare le sue parole. Cavani ha detto che tornare nel Napoli è un suo obiettivo per il suo futuro.

"E' un ragazzo perbene, che si affeziona alla gente e ai posti in cui ha vissuto e a Napoli ha lasciato il cuore. Poi, a un certo punto, ha scelto Parigi per questioni professionali, anche per guadagnare di più. Ma Napoli resta una tappa fondamentale della sua carriera".

Ha recentemente rinnovato col PSG fino al 2020. Secondo lei, tra tre anni potrà ancora essere un giocatore utile alla causa del Napoli?

"Assolutamente. Stiamo parlando di un giocatore integro fisicamente che non è mai incorso in infortuni gravi. Nel 2020 avrà 33 anni e credo, anche per la sua cura maniacale all'alimentazione e agli allenamenti, ha ancora tanto da dare e da dire nel calcio. Stiamo pur sempre parlando del centravanti che in questa stagione ha segnato di più tra i giocatori che militano nei massimi campionati europei".

Scaduto il contratto col PSG, sarebbe disposto ad abbassarsi sensibilmente lo stipendio pur di tornare al Napoli?

"Non mi permetto di fargli i conti in tasca, ma conoscendolo credo che non ci penserà due volte. Certo, deve esserci disponibilità da ambo le parti...".

Appunto. Ma conoscendo il modus operandi di De Laurentiis è una operazione fattibile?

"Mi verrebbe da dire di no, ma Cavani è un caso a parte. Il ritorno del Matador sarebbe la giusta ciliegina in una squadra già forte, il colpo di fioretto ideale".