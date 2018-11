ESCLUSIVA TMW - Cecconi: "Dispiace per Andreazzoli. Iachini? Ok"

L'esonero di Andreazzoli e il probabile arrivo sulla panchina dell'Empoli di Beppe Iachini. Ne abbiamo parlato con Luca Cecconi, ex attaccante azzurro oltre che, fino a poco tempo fa, responsabile del settore giovanile del club di Corsi. "Mi dispiace per Andreazzoli, bravo allenatore che l'anno scorso ha ampiamente dimostrato le sue capacità", dice a Tuttomercatoweb.com. "L'anno scorso ho avuto modo di conoscerlo meglio ed è un vero professionista. Per quanto riguarda i motivi dell'esonero, non avendo vissuto in questi mesi l'ambiente Empoli, è difficile individuarli. E' evidente che la situazione di classifica avrà un po' spaventato il club però è anche vero che anni fa Sarri restò nonostante una serie di sconfitte consecutive. In genere all'Empoli hanno valutato oltre il risultato. Col Napoli, è vero, è stato incassato qualche gol di troppo ma può starci. Bisogna vedere insomma come è maturata la decisione, che ripeto mi dispiace".

Il nome caldo è quello di Iachini...

"E' indubbiamente un ottimo allenatore, la carriera parla per lui. Come mentalità di gioco ha un approccio diverso, E' più attento alla fase difensiva e può essere la soluzione giusta. Credo che la cultura del bel gioco di Andreazzoli possa restare e se Iachini saprà dare più concretezza alla fase difensiva può funzionare".