esclusiva Cellino ricorda Astori: "Prego per lui tutte le sere. Ragazzo speciale"

vedi letture

E' il giorno del ricordo di Davide Astori. Due anni fa se andava il capitano della Fiorentina, trovato senza vita nell'hotel che ospitava i viola ad Udine prima della partita contro i friulani. Una morte che colpì il calcio in toto. Il mondo del pallone si unì nel nome di un ragazzo speciale, rispettoso e ricco di valori veri. "Prego per lui tutte le sere", ha raccontato a Tuttomercatoweb.com il presidente del Brescia Massimo Cellino, colui che nel 2008 al Cagliari decise di puntare su Astori prelevandolo dalla Cremonese. "E' stato uno dei più forti che abbia mai avuto, un ragazzo speciale in campo e fuori. Gli volevo davvero bene". Cellino pesca anche tra i suoi tanti ricordi di Astori. E dice: "Tra le altre cose bisognerebbe chiedere al suo procuratore Vigorelli cosa successe quando doveva essere trasferito in Russia. Se lo racconto io magari posso non essere creduto". Successe che Cellino disse che ad Astori non poteva garantire quello stipendio di circa 2 milioni e mezzo all'anno che gli era stato prospettato. Ma Astori disse che sarebbe comunque rimasto a Cagliari, preferiva questo. Naturalmente poi come ringraziamento per Astori arrivò un'integrazione. Ma tutto ciò conferma chi era Astori: persona cresciuta con principi sani, dando valore alle persone.