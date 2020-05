ESCLUSIVA TMW - Celoria: "In Argentina mercato duro: tanti resteranno senza contratto"

esclusiva Celoria: "In Argentina mercato duro: tanti resteranno senza contratto"

Dall'Argentina, Sebastian Celoria, agente e intermediario di mercato, esprime tutti i suoi dubbi e le sue perplessità su quello che sarà il calciomercato versione Covid19. Una sessione legata alla pandemia per più ragioni. Economiche, logistiche, sanitarie. "In Sudamerica il mercato sarà ristretto -spiega a Tuttomercatoweb.com-, non vedo grandi trasferimenti in vista poi tra Argentina ed Europa. Alcune cose mirate, magari, ma non tante situazioni di mercato tra i Continenti. La maggior parte delle leghe non sappiamo quando ripartirà qui. Se non c'è calcio, che mercato può esserci? Non credo che i club vogliano investire tanto".

Lì che mercato sarà?

"In Argentina, per esempio, sarà un mercato di uscite. Alcuni termineranno il contratto e resteranno senza squadra fino a quando non ripartirà il calcio. Perché le società dovrebbero voler sottoscrivere nuovi contatti coi giocatori adesso? Ci saranno tanti liberi che saranno fermi. In Sudamerica non si sa niente, non c'è nessuna idea di quando torneremo ad allenarci".

C'è una problematica legata alle scadenze.

"Esatto. Il problema principale è su chi terminerà il contratto e credo che fino al gennaio 2021 non troveranno niente".

Non si muove niente?

"In ogni modo ho offerte per Juan Brunetta, da club europei. Al momento il Godoy Cruz sta rifiutando ma parliamo di un Sub23, passaporto italiano. Per questo dico che potrebbero esserci trasferimenti mirati a differenza di giocatori più esperti. I giovani si muoveranno, su altri profili... Ho dubbi".

Tra questi c'è anche uno che di talento ne ha come il suo Ezequiel Cerutti, ala ventottenne del San Lorenzo.

"Ci saranno meno giocatori che si muoveranno soprattutto tra quelli più esperti. E' diverso: a gennaio credo che, se Dio vorrà, le cose si regolarizzeranno. Però tutto tornerà normale nell'estate del 2021".