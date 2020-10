esclusiva Cera: “Cagliari, mi piace Di Francesco. Scudetto, vorrei vincesse la Dea”

Pierluigi Cera, grande ex del Cagliari e della Nazionale, ha parlato a TMW al Festival dello Sport. E sui rossoblu ha detto: “Mi piace di Francesco anche se le annate dei miei tempi non sono forse ripetibili. Però ci sono buoni giocatori in attacco come Joao Pedro e anche a metà campo. La speranza è che possa stare da metà classifica in su provando a volte a entrare in Europa. Per lo scudetto mi piacerebbe che lo vincesse l’Atalanta, gioca come nessuno in Italia. Gasperini è unico”.

