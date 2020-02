vedi letture

esclusiva Cera: "Cagliari, ora calma. Ma non si può non vincere per più di due mesi"

Dopo la sconfitta contro il Napoli, una delle domande ricorrenti è: che fine ha fatto il Cagliari? La squadra di Maran non vince in A dal due dicembre e non manca la delusione tra il popolo rossoblù: "E' indubbiamente un periodo poco brillante, non è più il Cagliari che ammiravamo due mesi fa", dice a Tuttomercatoweb.com Pierluigi Cera, che nel '70 conquistò lo scudetto con i sardi. "E' strano perchè, a parte ieri che Nainggolan era squalificato, non ci sono stati infortuni che possano aver creato problemi. La squadra è sempre quella, era capace anche di prendere pochi gol. Si parlava ad un certo punto di Europa ma a chi me lo chiedeva dicevo che non ci si potevano fare troppe illusioni da Coppe. Avere delle aspettative era anche logico comunque, il Cagliari giocava bene, ma poi arrivano anche questi periodi".

Adesso anche Maran è tornato in discussione. Se lo aspettava?

"Un allenatore non cambia nel giro di un mese. Se fino ad un mese e mezzo fa ha fatto bene, non è che adesso è cambiato tanto da essere messo in discussione. Sono cose che francamente non capisco".

Ora quindi quale dovrà essere la strada da seguire?

"Stare calmi. Trovare il bandolo della matassa perché una squadra non può arrivare a questi eccessi negativi senza vincere per più di due mesi. Tra l'altro il Cagliari non solo otteneva buoni risultati ma lo faceva giocando bene. Il nuovo infortunio di Pavoletti? Non so bene come siano andate le cose, certo resta un'assenza pesante ma non si può ricondurre tutta al fatto che non ci sia lui. Il Cagliari ha già dimostrato di saper fare a meno anche di lui".