ESCLUSIVA TMW - Ceravolo: “Crotone mia creatura, ripartirà alla grande”

© foto di Federico De Luca

“Sapete quanto sono legato al Crotone, la considero una mia creatura. Per la retrocessione mi dispiace davvero tanto, sembrava la migliore per condizioni fisiche e mentali. Ma ha pagato il calendario”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dirigente e consulente del Crotone, Franco Ceravolo, a proposito della retrocessione della squadra calabrese.

Come ripartire dalla retrocessione?

“Conoscendo la proprietà, a cui sono legato, si organizzerà per ripartire nel migliore dei modi. La società è solida. Ha le basi per ricominciare. Qualcuno andrà via, ma l’ossatura è importante. Il Crotone è pronto per ripartire alla grande”.