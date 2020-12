esclusiva Cerezo: "Rossi sempre rispettoso. Mai visto vantarsi del successo contro di noi"

Toninho Cerezo ricorda Paolo Rossi. C'era anche lui in campo in quell'Italia-Brasile 3-2 con tripletta di Pablito. E ora al telefono a TMW dice: "E' stato un grande calciatore, un protagonista di una grande società come la Juve ma anche della Nazionale. Io non ho avuto opportunità di conoscerlo a fondo ma ho spesso giocato contro di lui e ne ho sempre ricavato una bella impressione".

Resta anche l'immagine di Italia-Brasile 3-2...

"Fece una tripletta e poi ha vinto pure la classifica cannonieri. Era un momento di grande luce per lui. Era un centravanti piccolo di statura, leggero, veloce, e finalizzava benissimo. C'era comunque anche uno squadrone con lui e per giocare in quella Nazionale non potevi essere scarso. Fece male al Brasile quel ko perchè fu eliminato ma una gara che finisce 3-2 è stata una bella partita, con un bel calcio. Tutti quelli che lo hanno conosciuto bene mi hanno parlato di una persona tranquilla, con cui si stava piacevolmente. E' sempre stati rispettoso, ha vinto trofei mi non si gloriava. non si vantava di aver vinto contro il Brasile".

Anche Juve-Roma era una bellissima sfida...

"Sì la Juve sempre stata forte ma anche la Roma lo era, con calciatori impor

tanti. e adesso quando posso continuo a seguire il vostro campionato. Ho visto l'Atalanta con l'Ajax e l'Inter con lo Shakhtar. L'Atalanta mi piace e se voglio vedere un bel calcio agguerrito mi metto a guardare la squadra di Gasperini. La Samp invece è un po' in difficoltà mentre la Roma in campionato sta andando bene".