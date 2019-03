ESCLUSIVA TMW - Cerri su De Luca (82°): "Prossima stagione in Serie B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex direttore sportivo dell'Alessandria, Massimo Cerri, ha portato Manuel De Luca - attaccante di proprietà del Torino occupante la 82esima posizione della nostra classifica - a vestire la maglia dei grigi, risultando uno dei migliori della società piemontese."È un attaccante che può giocare in diverse posizioni del fronte offensivo. Pur essendo un longilineo non è un attaccante statico, svaria, attacca la profondità ed è veloce. In fase realizzativa ha già fatto otto-nove gol. In questo periodo in molti operatori mi hanno chiesto notizie su di lui. L'anno scorso ha fatto benino a Renate, questo dovrebbe fare il salto di qualità. Ritornerà al Torino e magari giocherà le sue carte in Serie B. Ha già fatto un po' di gavetta".

Sulle prospettive. "Con i giovani non sai mai dove possono arrivare, devi alzare l'asticella piano piano, sarebbe corretto fare un campionato di B, poi capire se può crescere. Ora fare Serie A è difficile dirlo, è in caso di completamento, sotto porta è un po' impreciso, su due/tre occasioni ne fa uno. Allenandoti con i più bravi migliori".